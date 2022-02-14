Бийчанка перевела мошенникам 12,5 тыс рублей, пытаясь получить главный приз в розыгрыше

23-летня жительница Бийска решила принять участие в розыгрыше подарков в одной из социальных сетей Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийчанка перевела мошенникам 12,5 тысяч рублей, чтобы получить сотовый телефон, который она якобы выиграла в интернет-розыгрыше. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Девушка обратилась в полицию.

Известно, что 23-летня жительница Бийска решила принять участие в розыгрыше подарков в одной из социальных сетей. Главный приз был дорогой телефон. Потерпевшая заполнила заявку, а через несколько дней организаторы ей сообщили, что она якобы его выиграла. Ее попросили только оплатить страховку, налог и почтовый перевод.

- Жительница Бийска перечислила на указанный счет 12 500 рублей, но посылки девушка так и не дождалась. Страница с розыгрышем оказалась заблокирована, а представители больше не отвечали на сообщения, - пишет ведомство.

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