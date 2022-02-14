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Общество14 февраля 2022 2:58

Более 17 млн рублей выделено на комплектование алтайских библиотек новыми книгами

Часть средств будет распределено на конкурентной основе
Антонина Лышова
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В планах купить в фонды библиотек словари, справочники энциклопедии

В планах купить в фонды библиотек словари, справочники энциклопедии

Фото: Антонина Лышова

В Алтайском крае более 17 млн рублей выделено на комплектование фондов муниципальных библиотек, сообщает Минкультуры региона. Из федерального бюджета направлено 12,5 млн рублей, из краевого - 4,8 млн рублей.

В планах купить в фонды библиотек словари, справочники энциклопедии. Также на эти деньги приобретут детскую, художественную, отраслевую, научно-популярную и историко-биографическую литературу.

Отметим, что часть средств распределят между всеми общедоступными библиотеками края, а часть - на конкурсной основе.

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