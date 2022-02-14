В Бийске снова пытаются продать бревенчатый коттедж за 35 млн рублей

Он расположен на берегу Оби. Скриншот объявления на Avito

В Бийске снова пытаются продать огромный коттедж из огромных бревен, с забором в виде частокола за 35 млн рублей. Об этом сообщает “Бийский рабочий”. Дом уже выставляли на продажу за эту же стоимость летом 2020 года.

Коттедж напоминает средневековый дворец, он расположен на берегу Оби. На участке есть такая же рубленая баня из кедра. Дом подключен к центральному отоплению и водопроводу.

В объявлении указано, что владелец продает дом по цене трехкомнатной квартиры в Москве. Вероятнее всего, причина продажи - переезд.

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Общая площадь дома - 278,2 квадратных метров (подробнее)