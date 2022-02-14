Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 2:22

В Бийске снова пытаются продать бревенчатый коттедж за 35 млн рублей

Он напоминает средневековый замок
Антонина Лышова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Он расположен на берегу Оби. Скриншот объявления на Avito

Он расположен на берегу Оби. Скриншот объявления на Avito

В Бийске снова пытаются продать огромный коттедж из огромных бревен, с забором в виде частокола за 35 млн рублей. Об этом сообщает “Бийский рабочий”. Дом уже выставляли на продажу за эту же стоимость летом 2020 года.

Коттедж напоминает средневековый дворец, он расположен на берегу Оби. На участке есть такая же рубленая баня из кедра. Дом подключен к центральному отоплению и водопроводу.

В объявлении указано, что владелец продает дом по цене трехкомнатной квартиры в Москве. Вероятнее всего, причина продажи - переезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле коттедж с баней, теплым бассейном и тренажерным залом продают за 25,5 млн рублей

Общая площадь дома - 278,2 квадратных метров (подробнее)