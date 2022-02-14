На Алтае живет больше женщин, чем мужчин

За предыдущий год было зарегистрировано 11 588 браков Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 14 февраля, отмечается День всех влюбленных. В честь этого праздника Алтайкрайстат рассказал, сколько женщин и мужчин живет в регионе.

Всего в Алтайском крае проживает 2 296 353 человека по состоянию на 1 января 2022 года. Женщин в регионе живет 1 236 550 и это 53,8% от общего населения. Мужчин - 1 059 803 и это 46,2%.

Отметим, что по данным Алтайкрайстата, за предыдущий год было зарегистрировано 11 588 браков. Напомним, ранее мы писали, что среднемесячная зарплата в Алтайском крае выросла на 1,4%

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