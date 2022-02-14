В Алтайском крае 14 февраля потеплеет до -1 градуса

Синоптики прогнозируют небольшой снег, возможна метель Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае 14 февраля потеплеет до -1... -6 градусов. По западу будет немного холоднее, местами столбики термометров покажут -7... -12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

- Небольшой, местами умеренный снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 8-13 м/с, местами по югу порывы до 19 м/с, - обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле днем будет -2...-4 градуса. Синоптики прогнозируют небольшой снег, возможна метель. На дорогах сильная гололедица.

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