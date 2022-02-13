Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал 39-м в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине

Даниил Серохвостов стал 19-м в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась гонка преследования в биатлоне среди мужчин. Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал 39-м.

Выиграл гонку спортсмен из Франции Кентен Фийон Майе, вторым дистанцию преодолел норвежский биатлонист Тарьей Бё. Бронзовую олимпийскую медаль получил спортсмен из России Эдуард Латыпов.

Напомним, Даниил Серохвостов стал 19-м в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Гонка проходила вчера, 12 февраля. Для биатлониста эти олимпийские игры стали первыми в его профессиональной карьере.

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