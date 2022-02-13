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Общество13 февраля 2022 11:05

Житель Новоалтайска украл деньги с карты подростка

Преступление предусмотрено по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ
Антонина Лышова
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В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью и полностью возместил материальный ущерб

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью и полностью возместил материальный ущерб

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае перед судом предстанет 18-летний житель Новоалтайска, который украл деньги с карты 14-летнего подростка. Преступление предусмотрено по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, сообщает региональный Следком.

Следствие выяснило, что обвиняемый в раздевалке одного из стадионов города увидел телефон воспитанника секции. Он взял телефон и в интернет-приложении при помощи СМС-сообщений перевел с банковского счета потерпевшего на свою банковскую карту 1,5 тыс рублей. Деньги молодой человек потратил на личные нужды.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью и полностью возместил материальный ущерб. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Новоалтайска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу, - пишет пресс-служба.

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