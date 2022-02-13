В Барнауле планируют очистить от снега 115 объектов за неделю

Особое внимание уделят внутриквартальным проездам и подъездам к социально значимым объектам Фото: Анна СЕМИНА

Недельный график по очистке от снега улиц и дорог Барнаула опубликовали на сайте города. В список включили 115 дорожных объектов. Там очистят проезжую часть, тротуары.

Отметим, что особое внимание уделят внутриквартальным проездам и подъездам к социально значимым объектам. В список вошли 50 таких участков.

- По итогам прошедшей недели план-график, который включал более 70 объектов, выполнен в полном объеме. За прошедшую неделю вывезено почти 13 тысяч тонн снега, посыпано 354 тонны песчано-соляной смеси, - пишет пресс-служба администрации Барнаула.

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