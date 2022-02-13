В Алтайском крае выявили за сутки 4757 случаев заболевания коронавирусом

2509 человек с подтвержденным заболеванием получают лечение в ковидных госпиталях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 4757 заболевших коронавирусом. При этом более 1,5 тысяч человек выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 177 675 человек, в т. ч. 23021 ребенка. Выздоровели 122 002 человек (+ 1542). Умерли 9 096 человек (+19), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7 625 человека (+19), иные причины смерти – 1 471 человек (+0), - пишет оперштаб.

По последним данным, 2509 человек с подтвержденным заболеванием получают лечение в ковидных госпиталях и 239 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся под постоянным присмотром медиков. Количество тяжелобольных – 396, из них подключено к аппаратам ИВЛ –151. Отметим, что против коронавируса прививаются 1 317 817 жителей, в том числе 1 664 детей от 12 до 17 лет.

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