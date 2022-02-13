В барнаульском парке будут бесплатно учить кататься на коньках

Ближайший урок пройдет уже завтра, 14 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке "Арлекино" будут бесплатно учить кататься на коньках. Информация появилась на странице парка в Instagram.

Занятия будут проходить два раза в неделю: в понедельник с 13:00 до 14:00 и в четверг с 12:00 до 13:00. Ближайший урок пройдет уже завтра, 10 февраля.

Прийти на занятия могут все желающие. Каток «Арлекино» находится по адресу: улица Г. Исакова 149а. Напомним, ранее мы писали, что алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал 19-м в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал 19-м в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине

Это были дебютные игры спортсмена (подробнее)