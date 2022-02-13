Алтайский край вошел в рейтинг регионов с самым опасным общественным транспортом

Алтайский край попал в десятку “опасных” по общественному транспорту регионов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край на февраль 2022 года входит в рейтинг регионов с опасным общественным транспортом. Об этом сообщают “Известия”.

Рейтинг складывается исходя из процента ДТП с участием такого транспорта от общего числа аварий. Алтайский край попал в десятку “опасных” по общественному транспорту регионов. Он расположен на восьмом месте в рейтинге - 2,7% ДТП.

На первом месте находится Смоленская область - 15,3% ДТП с общественным транспортом от общего количества аварий. Второе место - Санкт-Петербург (13,4%), на третьем месте - Новосибирская область (10,5%).

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