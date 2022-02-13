В Барнауле коттедж с баней, теплым бассейном и тренажерным залом продают за 25,5 млн рублей

В доме сделан дорогой ремонт. Скриншот объявления на Avito

В Барнауле продают двухэтажный коттедж с баней, теплым бассейном, спортивным залом за 25,5 млн рублей. Объявление размещено на портале Avito. Общая площадь дома - 278,2 квадратных метров, а участка - 11,5 соток. Рядом с домом - ТРЦ “Арена”, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта.

Как пишет автор объявления, в коттедже сделан дорогой ремонт. В стоимость входит встроенная мебель и импортная техника. В доме теплые полы, все коммуникации (отопление и газ) центральные.

В подвале дома - спортивный зал и хозяйственные комнаты, на первом этаже - гараж со смотровой ямой, огромный холл, большая гостиная с камином, ванная с джакузи. На втором - спальные комнаты. В коттедже есть мансардный этаж, а на участке - баня, гараж, теплый стационарный бассейн, беседка с зоной для барбекю.

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На участке есть гостевой дом, гараж на 4 автомобиля, баня, комната персонала, в саду несколько теплиц (подробнее)