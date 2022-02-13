В Алтайском крае на 2,5% подорожала минимальная продуктовая корзина

В Республике Алтай минимальный продуктовый набор подорожал на 2,9% Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае в январе 2022 года минимальная продуктовая корзина подорожала на 2,5%. Ее цена составила 5199,21 рублей. Данные приводит Новосибирскстат.

Этот минимальный набор включает в себя 33 наименования часто употребляемых продуктов: хлеб, крупы и макаронные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты, мясо, чай, яйца, кондитерские изделия и другое.

Отметим, что в Республике Алтай минимальный продуктовый набор подорожал сильнее, чем в Алтайском крае - на 2,9%. Его цена 5688,07 рублей. Самая низкая в цене продуктовая корзина по СФО в Омской области - 4955,96 рублей.

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