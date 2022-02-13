В Алтайском крае 13 февраля потеплеет до -7 градусов

Небольшой снег, по югу местами метели Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае температура воздуха днем составит -2... -7 градусов. По данным Гидрометцентра, столбики термометров по востоку могут опуститься до -8... -13 градусов.

- Небольшой снег, по югу местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, по югу местами порывы до 17 м/с, - обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле будет -5... -7 градусов. Во второй половине дня может пойти небольшой снег. Ветер синоптики обещают южный 4-9 м/с. На дорогах будет сильная гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо тиндера – метки на камнях. Как снежные барсы ищут себе пару

Всего в Алтае-Саянском экорегионе насчитывается около 70-90 особей ирбиса, поэтому подобрать партнера бывает непросто (подробнее)