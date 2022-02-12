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Спорт12 февраля 2022 10:46

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал 19-м в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине

Это были дебютные игры спортсмена
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Олимпийские игры в Пекине были первыми в профессиональной карьере 22-летнего биатлониста Даниила Серохвостова

Олимпийские игры в Пекине были первыми в профессиональной карьере 22-летнего биатлониста Даниила Серохвостова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км по биатлону. По результатам соревнования алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал 19-м.

Победителем спринтерской гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Дистанцию 10 км он преодолел за 24 минуты 0,4 секунды.

Отметим, зимние Олимпийские игры в Пекине были первыми в профессиональной карьере 22-летнего биатлониста Даниила Серохвостова.

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