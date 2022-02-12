Конькобежец из Алтайского края Виктор Муштаков показал 9-й результат на Олимпийских играх в Пекине

Это было дебютное выступление Муштакова на Олимпийских играх Фото: из личного архива героя(ев) публикации

12 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине прошел забег на 500 метров в конькобежном спорте у мужчин. Алтайский конькобежец Виктор Муштаков занял девятое место.

Возможно, на результаты спортсмена повлиял недавно перенесенный грипп. Виктор тяжело болел конце декабря-начале января. Пришлось принимать антибиотики. Это сказалось в том числе и на спортивной форме.

Отметим, что для 25-летнего спортсмена это были дебютные Олимпийские игры.

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