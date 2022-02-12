Полицейские задержали на улице бийчанина с пакетом марихуаны

Изъятое вещество Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские остановили молодого человека, у которого с собой был пакет с веществом растительного происхождения. Выяснилось, что это марихуана, пишет региональное управление МВД.

– От предложения пройти медицинское освидетельствование бийчанин отказался, – пояснили в ведомстве.

В итоге вещество с запахом конопли изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила предположение правоохранителей. В пакете была марихуана общим весом 368 граммов.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Бийчанина оставили под подпиской о невыезде.