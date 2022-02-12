4677 новых случаев заболевания ковидом зафиксировали на Алтае

Привилось больше 1,3 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 4677 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 12 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2541 человек. Кроме этого, 234 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 383 тяжелобольных пациента. Из них 149 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Умерли за прошедшие сутки от ковида 20 человек.