Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 февраля 2022 7:48

4677 новых случаев заболевания ковидом зафиксировали на Алтае

Умерли от коронавируса 20 человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Привилось больше 1,3 млн человек

Привилось больше 1,3 млн человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 4677 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 12 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2541 человек. Кроме этого, 234 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 383 тяжелобольных пациента. Из них 149 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Умерли за прошедшие сутки от ковида 20 человек.