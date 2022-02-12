Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды12 февраля 2022 3:44

В Барнауле открылся обновленный планетарий с "инопланетным гостем" в холле

С 12 февраля начались первые показы
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
На входе посетителей встречает инопланетный гость

На входе посетителей встречает инопланетный гость

Фото: Герман Архаров

В субботу, 12 февраля, обновленный Барнаульский планетарий открылся в отремонтированном здании бывшего кинотеатра «Родина» по адресу пр. Ленина, 19. Об этом сообщают на сайте учреждения.

– Посетителям приготовили к показам новые программы – «Воздушные призраки», «Путь Европы к звёздам», «Невероятные приключения Дракоши» и полюбившиеся полнокупольные программы – «Созвездия», «Тайны красной планеты», «Удивительные путешествия по Солнечной системе», – рассказали в планетарии.

В здании бывшего кинотеатра провели ремонт и оснастили зал современным проекционным оборудованием. Как рассказывал директор Павел Ягодкин, на сегодня Барнаульский планетарий – единственный в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D формате.

Подробнее с расписанием сеансов, ценами на билеты и условиями входа можно ознакомиться здесь.