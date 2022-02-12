В некоторых школах уже объявили, что приходить в понедельник не нужно Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийским школьникам не будут продлевать внеплановые каникулы. Ранее ученики наукограда ушли 7 февраля на отдых из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 14 февраля, как и планировалось, они выйдут на учебу. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

– Как и планировалось, заканчиваются 14 числа и все школы выходят на учебу. Однако, те образовательные учреждения, где уровень заболеваемости детей будет составлять более 20%, не выходя с каникул, уйдут на карантин, – пишет издание.

В некоторых школах уже объявили, что приходить в понедельник не нужно.

Напомним, ранее представитель регионального Минобра Наталья Полосина сообщила, что массового перехода на «удаленку» в Алтайском крае пока не планируется. Пока решение о дистанте директора школ принимают самостоятельно.