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Общество12 февраля 2022 3:08

Бийским школьникам не будут продлевать внеплановые каникулы

Однако некоторые школы останутся на карантине
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В некоторых школах уже объявили, что приходить в понедельник не нужно

В некоторых школах уже объявили, что приходить в понедельник не нужно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийским школьникам не будут продлевать внеплановые каникулы. Ранее ученики наукограда ушли 7 февраля на отдых из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 14 февраля, как и планировалось, они выйдут на учебу. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

– Как и планировалось, заканчиваются 14 числа и все школы выходят на учебу. Однако, те образовательные учреждения, где уровень заболеваемости детей будет составлять более 20%, не выходя с каникул, уйдут на карантин, – пишет издание.

В некоторых школах уже объявили, что приходить в понедельник не нужно.

Напомним, ранее представитель регионального Минобра Наталья Полосина сообщила, что массового перехода на «удаленку» в Алтайском крае пока не планируется. Пока решение о дистанте директора школ принимают самостоятельно.