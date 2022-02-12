До -17 ожидается в Алтайском крае 12 февраля 2022

Утром местами изморозь Фото: Татьяна Гейнрих

12 февраля в Алтайском крае ожидается морозная погода. Температура воздуха составит от -12 до -17 градусов. Только по югу местами будет чуть теплее - -6…-11 градусов. Такие данные предоставил алтайский Гидрометцентр.

– Преимущественно без осадков, утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с, по западу местами порывы до 12 м/с, – сообщили синоптики.

В Барнауле днем столбик термометра покажет -13…-15 градусов. День пройдет без осадков. На дорогах образуется гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с