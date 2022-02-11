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Общество11 февраля 2022 12:17

В Барнауле и Бийске объявили «режим черного неба»

Руководителям предприятий предлагают провести мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ
Герман Архаров
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Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей

Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере в Барнауле и Бийске. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– С 15 часов 11 февраля до 10 часов 13 февраля на территории Барнаула и Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, – отметили синоптики.

Руководителям предприятий предлагают провести мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в этот период, добавили в мэрии Барнаула.

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