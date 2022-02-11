Алтайская коммунистка Мария Прусакова заболела COVID-19

Ей пришлось отменить встречи в Рубцовске и Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова заразилась коронавирусом. «Когда болеет вся страна, наверное как то даже неприлично не быть солидарной», – написала политик на своей странице в Instagram.

– Омикрон говорят проходит не тяжело. Главное видимо 8 раз подряд не быть привитым. Вырабатываем коллективный иммунитет. Всем здоровья, – сообщила Мария Прусакова.

Она добавила, что пришлось отменить встречи в Рубцовске и Бийске и выразила надежду, что их удастся провести позднее.

Ранее мы писали о том, что коронавирусом заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он чувствует себя хорошо, но самоизолировался и работает в дистанционном режиме.

Напомним, число заболевших ковидом продолжает расти в Алтайском крае. За минувшие сутки оно увеличилось на 4616 человек.