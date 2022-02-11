Расходы бюджета Алтайского края увеличат на 18 млрд рублей

Законопроект в АКЗС внес губернатор Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае хотят увеличить бюджет региона на 2022 год. Соответствующий законопроект в АКЗС внес губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Доходы краевого бюджета вырастут на 3,4 млрд рублей и составят 144,4 миллиарда рублей. Увеличение обусловлено фактическим поступлением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета Алтайскому краю, – отметили в пресс-службе.

Из этой суммы на дорожную деятельность направят 1,358 млрд рублей, на модернизацию школьных систем образования – 1,764 млрд рублей, на цифровую среду образования - 311 млн рублей, а на замену лифтов – 14 млн рублей.

При этом расходы бюджета края увеличат на 18 млрд и составят 169,3 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что около 2,2 -2,3 млрд рублей из бюджета Алтайского края потратят на содержание органов власти