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Здоровье11 февраля 2022 9:03

Более 4500 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Это новый рекорд
Герман Архаров
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Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае составляет 168241 человек

Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае составляет 168241 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 4616 новых случаев заболевания коронаиврусом. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщает оперативный штаб региона.

– По состоянию на 11 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2505 человек. Кроме этого, 227 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае составляет 168241 человек, в том числе 20856 детей. Выздоровевших также становится больше с каждым днем, за сутки их число увеличилось на 1699 человек. Всего с начала пандемии их 118 759 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что у жителей Алтайского края теперь есть возможность оформить больничный без посещения поликлиники. Диагноз пациенту могут поставить по телефону.