В январе предприятия СГК сократили выработку тепла и электроэнергии, в Алтайском крае тоже

Выработка электрической энергии всеми предприятиями СГК в январе сократилась на 10,4% к прошлому года и суммарно составила 7,2 миллиарда киловатт-часов. В Алтайском крае производство сократилось на 13% и составило 536 млн кВт*ч электрической энергии.

Барнаульская ТЭЦ-3 за первый месяц 2022 года выработала почти 256,5 млн кВт*ч электрической энергии – это на 0,3% меньше прошлого года. ТЭЦ-2 уменьшила выработку на 66, 4% - до 56 млн кВт*ч. Бийская ТЭЦ, одна из немногих в составе СГК, за январь нарастила производство. В сравнении с январем 2021 года выработка выросла на 16,5% и составила чуть больше 219,6 млн кВт*ч электрической энергии. Рубцовская Южная тепловая станция выработал более 4 млн кВт*ч электрической энергии – рост к 2021 году на 8,6%.

Тепловой энергии всеми источниками СГК в Алтайском крае было отпущено чуть больше 1,2 млн Гкал. Больше всех – почти 0,5 млн Гкал – произвела Барнаульская ТЭЦ-3. Однако тут тоже произошло сокращение производства – на 10,5%. Основой причиной такого стала относительно теплая погода в Сибири. Среднесуточная температура наружного воздуха в городах, где СГК занимается теплоснабжением, составила в этом году –14,3 градуса Цельсия. Тогда как в прошлом январе она была на уровне –20,4 градуса Цельсия.