На Алтае ЦРБ задолжала налоговой более 6 млн рублей

Первый иск о задолженности поступил в арбитраж около года назад Фото: Олег УКЛАДОВ

Налоговая служба подала иск к ЦРБ в селе Завьялово. Причина – задолженность по уплате налогов на общую сумму 6,6 млн рублей, пишет «Банкфакс».

– Судебные тяжбы между Завьяловской ЦРБ и налоговиками тянутся уже много месяцев. За прошедший 2021 год представители ведомства подали четыре иска к медучреждению,– отмечает издание.

Первый иск поступил в арбитраж около года назад. Речь шла о задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование, а также соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Его удовлетворили, как и три последующих.

Пятый иск о взыскании касается суммы 6,6 млн рублей по обязательным платежам и санкциям.