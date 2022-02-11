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Общество11 февраля 2022 7:02

Магазин могут построить на территории с погребами в Барнауле

Эксперты отправили эту версию проекта на доработку
Герман Архаров
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На участке между жилыми домами на улице Антона Петрова хотят возвести магазин

На участке между жилыми домами на улице Антона Петрова хотят возвести магазин

Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице на участке между жилыми домами на улице Антона Петрова хотят возвести магазин. Под землей – погреба, коммунальные сети, пишет «Толк».

– Территория под проектируемым зданием полностью занята подземными погребами. Самовольно выкопанными. На участке также есть сети водопровода, часть из которых не действует. А действующие коммуникации мы предлагаем вынести из-под пятна будущей застройки, – сказал архитектор Владимир Золотов.

Участники градсовета отметили, что опасаются социальных конфликтов из-за стройки, ведь собственники погребов могут быть недовольны. Кроме того, работы могут потревожить жильцов стоящих рядом девятиэтажек.

В итоге эксперты отправили эту версию проекта на доработку.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле в новом квартале 2035 до конца 2023 года может появиться новый парк культуры и отдыха.