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Общество11 февраля 2022 5:54

12 февраля обновленный барнаульский планетарий начнет принимать посетителей

Новый демонстрационный зал рассчитан на 45 посадочных мест
Герман Архаров
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В планетарии. Фото: Михаила Полубедова, мэрия Барнаула

В планетарии. Фото: Михаила Полубедова, мэрия Барнаула

12 февраля барнаульский планетарий начинает работу в переоборудованном здании бывшего кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина,19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В зале с современным оборудованием гостей ждут новые и полюбившиеся зрителям мультимедийные полнокупольные программы, предназначенные для разных возрастных категорий», – отметили в горадминистрации.

Новый демонстрационный зал рассчитан на 45 посадочных мест. Там есть специальные кресла. В зале установлено современное оборудование, а имитировать звездное небо будет вакуумный купол.

Полное расписание программ планетария можно посмотреть здесь.