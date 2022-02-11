12 февраля обновленный барнаульский планетарий начнет принимать посетителей

В планетарии. Фото: Михаила Полубедова, мэрия Барнаула

12 февраля барнаульский планетарий начинает работу в переоборудованном здании бывшего кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина,19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В зале с современным оборудованием гостей ждут новые и полюбившиеся зрителям мультимедийные полнокупольные программы, предназначенные для разных возрастных категорий», – отметили в горадминистрации.

Новый демонстрационный зал рассчитан на 45 посадочных мест. Там есть специальные кресла. В зале установлено современное оборудование, а имитировать звездное небо будет вакуумный купол.

Полное расписание программ планетария можно посмотреть здесь.