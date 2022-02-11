Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 5:03

Бийскому боксеру предъявили обвинение в смерти мужчины

Его заключили под стражу
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина частично признает вину

Мужчина частично признает вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

32-летнему жителю Бийска предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю бара, повлекшего смерть. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, вечером 21 января в одном из баров Бийска обвиняемый во время словесного конфликта нанес не менее четырех ударов по голове 29-летнего мужчины. Через несколько дней потерпевший скончался в медицинском учреждении от открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, – отметили в ведомстве.

Мужчина частично признает вину, настаивая на неумышленном характере своих действий. Он отказывается от проведения следственного действия проверки показаний на месте. Установлено, что в момент произошедшего он был трезв.

Обвиняемого заключили под стражу. Назначены судебные экспертизы, правоохранители допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего, изучают запись с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в результате драки в одном из баров Бийска скончался 29-летний мужчина - бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии. В его смерти подозревают известного в наукограде 32-летнего тренера по боксу.