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Общество11 февраля 2022 4:10

В Барнауле может появиться новый парк с бассейном

Парк будет занимать 4,6 га
Герман Архаров
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Проект застройки рассмотрели и утвердили на градосовете

Проект застройки рассмотрели и утвердили на градосовете

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в новом квартале 2035 до конца 2023 года может появиться новый парк культуры и отдыха. Там же возведут и жилые дом. Проект застройки рассмотрели и утвердили на градосовете. Об этом пишет «Толк»

– Парк занимает 4,6 га. Предполагается четыре входа – главный, который украсят малой архитектурной формой в виде портала, с двух остановок и со стороны ЖК. Также на территорию можно попасть из любого здания, которыми огородят периметр, – отмечает издание.

Здания планируют поделить на блоки. Главный поднимется до двух этажей, здесь будет администрация и развлекательные зоны. В других разместят детский досуговый центр и другое.

Ранее мы писали о том, что в этом году в Барнауле и Рубцовске появятся два новых стадиона. Конкурсные процедуры начнутся уже в марте-апреле, а монтаж площадок - в августе-сентябре.