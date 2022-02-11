Житель Алтая пробрался в чужой дом

Мужчину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Кулундинского района осудили за незаконное проникновение в жилище и хищение телефона. Об этом сообщает Следком региона.

– Вечером в октябре 2020 года в одном из сел Кулундинского района пьяный мужчина решил зайти к местной жительнице. Повредив окно, он проник внутрь жилища, где пробыл некоторое время, – отметили в ведомстве.

На следующий день мужчина похитил сотовый телефон у 50-летнего мужчины, избив сельчанина.

Житель Кулундинского района полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.