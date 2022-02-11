В Барнауле за 25 млн рублей продают статусный коттедж с каминным залом

Стоимость дома – 25 млн рублей Фото: Avito.ru

В Барнауле выставили на продажу коттедж площадью 350 квадратных метров. Внутри есть бильярдная и библиотека. Стоимость дома – 25 млн рублей. Объявление о продаже разместили на сайте avito.ru.

– Продается комфортный, статусный коттедж в самом экологически чистом и благополучном районе Барнаула. Общая площадь 350 квадратных метров, жилая – 250 квадратных метров, – указано в объявлении

На двух этажах расположились каминный зал, объединенный с кухней,прихожая и сан.узел. Также внутри несколько спален и кабинет, бильярдная, библиотека,с клад и другое

На участке есть гостевой дом, гараж на 4 автомобиля, баня, комната персонала, в саду несколько теплиц. Также имеются детская площадка, погреб.

В объявлении указано, что вся мебель и бытовая техника остаются в качестве бонуса.