Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 2:33

Бийчанин оплатил покупки чужой картой

Теперь его будут судить
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодого человека оставили под подпиской о невыезде

Молодого человека оставили под подпиской о невыезде

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске будут судить молодого человека, который оплатил покупки в магазине чужой банковской картой. Он потратил почти 8 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

Житель Бийска нашел чужую карту и за несколько часов совершил покупки, потратив часть денег. Карту потеряла 29-летняя жительница наукограда. Она не сразу поняла, что обронила ее, поэтому не заблокировала.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Бийчанин признал свою вину. Его оставили под подпиской о невыезде.