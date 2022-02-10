Житель Бийска убил одноклассника в день автомобилиста и закопал тело

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве одноклассника. Мужчина решил расправиться со старым другом, когда они отмечали день автомобилиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– В ходе употребления горячительных напитков один из мужчин нелицеприятно отозвался о супруге хозяина дома, которая недавно скончалась. Затаив обиду на друга, обвиняемый нанес один удар ножом по телу гостя, а затем несколько раз ударил молотком по его голове, после чего уснул, – рассказали в пресс-службе СК.

Когда хозяин дома проснулся утром, он решил скрыть тело. Для этого мужчина выкопал яму на своем приусадебном участке и сбросил труп.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Дело направили в суд.