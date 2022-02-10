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Общество10 февраля 2022 11:14

Еще 170 жителей Алтайского края теперь могут компенсировать 50% расходов на оплату ЖКХ

Им присвоили звание «Ветеран труда»
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Звание «Ветеран труда» дает человеку право на ряд мер социальной поддержки.

Звание «Ветеран труда» дает человеку право на ряд мер социальной поддержки.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще 170 жителей Алтайского края получили звание «Ветеран труда». Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона.

– Звание «Ветеран труда» дает человеку право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 665 рублей, – рассказали в ведомстве.

Также ветеранам труда компенсируют 50% расходов на оплату ЖКХ. Помимо этого, они имеют право покупать проездные на все виды общественного транспорта по 330 рублей