Руководителя барнаульского завода механических прессов обвиняют в неуплате налогов

Незаконный налоговый вычет составил более 165 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководителя барнаульского ООО «Завод механических прессов» обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета

– По данным следствия, обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов создал подконтрольные организации, которые формально были введены в производственный процесс ООО «ЗМП» с возложением на них обязанностей технических посредников, – рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила Рязанцева.

С помощью этой схемы была создана видимость участия этих предприятий как самостоятельных организаций. При этом по факту они были единым производством. В результате появилась возможность получить налоговый вычет в сумме более 165 миллионов рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Расследование продолжается.