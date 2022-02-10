В Барнауле пожилые пенсионеры живут больше 20 лет в землянке

Жилище пенсионеров Фото скриншот с видео "Вести Алтай"

В Барнауле пара пожилых пенсионеров больше 20 лет живет в самодельной землянке. Об этом «Вести Алтай» рассказали обеспокоенные их судьбой местные жители.

– Проезжающие по улице Власихинской автомобилисты, часто принимают её за парящую теплотрассу. Но это жилой дом. Точнее, хижина или избушка, – пишут на сайте телеканала.

Галина и Юрий теснятся в избушке площадью примерно в пять «квадратов». С ними здесь же живут 11 кошек и собака. Эту землянку построил покойный муж женщины, когда в 90-х они вместе эмигрировали из Казахстана.

Раньше Галина работала дворником, теперь живет только на пенсию в 10 тысяч рублей. По ее словам, этого хватает на еду и уголь. Электричества и воды в доме нет.

Сегодня, 10 февраля, к пенсионерам приехали сотрудники соцзащиты. Им предложили материальную и социальную помощь, привезут теплые вещи и одеяла. Однако переехать в соцприют они отказались.

– У женщины есть мобильный телефон, договорились, чтобы обязательно позвонила, если передумает о переезде, либо, если понадобится другая помощь, – рассказали в пресс-службе минсоцзащиты.

Сотрудники соцзащиты пояснили им, что в центре социальной адаптации им могут предоставить горячее питание и ночлег.