Бийчанин украл робот-пылесос, а потом написал явку с повинной

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в полицию обратился сотрудник магазина, который рассказал о краже робота-пылесоса. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– По словам заявителя, в отдел зашел неизвестный, походил по рядам и покинул помещение. Однако после его визита с полки пропал робот-пылесос, – рассказали в ведомстве.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. По подозрению в краже задержали 34-летнего жителя Бийска.

В содеянном он признался и написал явку с повинной.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».