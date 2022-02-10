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Происшествия10 февраля 2022 8:30

Бийчанин украл робот-пылесос, а потом написал явку с повинной

Правоохранители возбудили уголовное дело
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в полицию обратился сотрудник магазина, который рассказал о краже робота-пылесоса. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– По словам заявителя, в отдел зашел неизвестный, походил по рядам и покинул помещение. Однако после его визита с полки пропал робот-пылесос, – рассказали в ведомстве.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. По подозрению в краже задержали 34-летнего жителя Бийска.

В содеянном он признался и написал явку с повинной.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».