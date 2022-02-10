Бийчанин украл робот-пылесос, а потом написал явку с повинной

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске в полицию обратился сотрудник магазина, который рассказал о краже робота-пылесоса. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
– По словам заявителя, в отдел зашел неизвестный, походил по рядам и покинул помещение. Однако после его визита с полки пропал робот-пылесос, – рассказали в ведомстве.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. По подозрению в краже задержали 34-летнего жителя Бийска.
В содеянном он признался и написал явку с повинной.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».