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Здоровье10 февраля 2022 7:09

Почти 4,5 тысячи заболевших COVID-19 за сутки выявили в Алтайском крае

Больше всего зараженных выявили в Барнауле
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Скончался за минувшие сутки 21 человек с ковидом

Скончался за минувшие сутки 21 человек с ковидом

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 4438 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это новый рекорд с начала пандемии.

Больше всего зараженных выявили в Барнауле – 2733 человека. В остальных населенных пунктах края число новых подтвержденных тестов значительно меньше. В Бийске за сутки получили положительный результат 298 человек, в Рубцовске – 179, в Славгороде – 114, в Камне-на-Оби. В остальных городах и селах новых заболевших меньше ста за день.

Скончался за минувшие сутки 21 человек с ковидом. Выздоровели 1655 человек.