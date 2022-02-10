Почти 4,5 тысячи заболевших COVID-19 за сутки выявили в Алтайском крае

Скончался за минувшие сутки 21 человек с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 4438 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это новый рекорд с начала пандемии.

Больше всего зараженных выявили в Барнауле – 2733 человека. В остальных населенных пунктах края число новых подтвержденных тестов значительно меньше. В Бийске за сутки получили положительный результат 298 человек, в Рубцовске – 179, в Славгороде – 114, в Камне-на-Оби. В остальных городах и селах новых заболевших меньше ста за день.

Скончался за минувшие сутки 21 человек с ковидом. Выздоровели 1655 человек.