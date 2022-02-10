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Здоровье10 февраля 2022 6:11

На Алтае пациенты смогут получать электронные рецепты от врачей

Региональный минздрав планирует создать специальное приложение
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Электронные рецепты дадут возможность пациентам иметь под рукой назначение врача прямо в телефоне

Электронные рецепты дадут возможность пациентам иметь под рукой назначение врача прямо в телефоне

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края разработает приложение, где пациенты смогут получать врачебные рецепты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Электронные рецепты дадут возможность пациентам иметь под рукой назначение врача прямо в телефоне и упростят предоставление документов в налоговую для вычета.», - рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.

В приложении все покупки будут фиксироваться. Программа автоматически добавит их в отчетность для налоговой, чтобы потом получить вычет. Проект планируют реализовать в 2022-2023 годах