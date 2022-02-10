На Алтае пациенты смогут получать электронные рецепты от врачей

Электронные рецепты дадут возможность пациентам иметь под рукой назначение врача прямо в телефоне Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края разработает приложение, где пациенты смогут получать врачебные рецепты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Электронные рецепты дадут возможность пациентам иметь под рукой назначение врача прямо в телефоне и упростят предоставление документов в налоговую для вычета.», - рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.

В приложении все покупки будут фиксироваться. Программа автоматически добавит их в отчетность для налоговой, чтобы потом получить вычет. Проект планируют реализовать в 2022-2023 годах