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Общество10 февраля 2022 3:49

На Алтае пьяный железнодорожник перепугал людей на вокзале автоматом

Его повязали и возбудили уголовное дело о хулиганстве
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьяный железнодорожник перепугал людей на станции «Зональный», направив на них электропневматический автомат для страйкбола, похожий на автомат Калашникова «АКС-74», сообщает западно-сибирская транспортная прокуратура.

- В сентябре 2021 года машинист железнодорожно-строительных машин, находясь в состоянии опьянения, прибыл в составе рабочей бригады. Хулиганские действия указанного лица были пресечены сотрудниками транспортной полиции, электропневматический автомат изъят, - рассказали в ведомстве.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ. За это ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.