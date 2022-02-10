В Бийске ожидают доставку б/у трамваев из Москвы

Трамваи перевезут в Бийск в два этапа Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Бийске до конца текущего года ожидают поставку «собянинских» трамваев из Москвы «Татра Т3 SU». Ещё осенью десять вагонов прибыли в Барнаул. Пять из них должны перевезти в наукоград, пишет «Бийский рабочий».

- Мы ждем документы на них из Москвы, после чего доставим вагоны в Бийск, - говорит Илья Хименко, и.о. директора МУП «Бийскгортранс».

Для доставки вагонов уже нашли перевозчика. Трамваи перевезут в Бийск в два этапа: первый рейсом – два вагона и еще три вагона – вторым рейсом.