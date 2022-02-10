Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 2:58

В нескольких барнаульских детсадах прокуратура нашла просрочку

Также утвержденное меню не соответствовало реальному
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дела направили на рассмотрение в краевой Роспотребнадзор.

Дела направили на рассмотрение в краевой Роспотребнадзор.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Центрального района провела проверку организации питания в детских садах и нашла ряд нарушений в шести организациях. Среди них - наличие просрочки и несоответствие реального рациона утвержденному меню. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Прокуратурой района внесено шесть представлений. В отношении заведующих дошкольных образовательных организаций возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, - сообщает ведомство.

Дела направили на рассмотрение в краевой Роспотребнадзор.