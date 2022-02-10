В нескольких барнаульских детсадах прокуратура нашла просрочку

Дела направили на рассмотрение в краевой Роспотребнадзор.
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Прокуратура Центрального района провела проверку организации питания в детских садах и нашла ряд нарушений в шести организациях. Среди них - наличие просрочки и несоответствие реального рациона утвержденному меню. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
- Прокуратурой района внесено шесть представлений. В отношении заведующих дошкольных образовательных организаций возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, - сообщает ведомство.
Дела направили на рассмотрение в краевой Роспотребнадзор.