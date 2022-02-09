На Алтае употреблявшую с дочерью наркотики женщину отправили в колонию

Женщину отправили в колонию

В Алтайском крае осудили женщину, которая употребляла вместе с несовершеннолетней дочерью наркотики. Она давала ребенку запрещенные вещества под предлогом, что ребенок якобы и так их попробует, а с ней — будет под присмотром. О завершении суда рассказали в прокуратуре края.

- На протяжении 2021 года, находясь в квартире одного из домов г. Барнаула подсудимая неоднократно предлагала несовершеннолетней дочери потребить наркотическое вещество стимулирующего действия, а также передала приспособление для его употребления, наполненное наркотиком, тем самым осуществив его незаконный сбыт, - сообщили в ведомстве.

В итоге ей с учетом всех смягчающих обстоятельств назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет в колонии общего режима.