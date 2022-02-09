Мужчина задушил подругу в психоневрологическом интернате на Алтае

Дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить мужчину, который проживая в психоневрологическом интернате, в июле 2021 года задушил свою 40-летнюю знакомую, сообщает краевая прокуратура.

- Прокуратура Шелаболихинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении постояльца КГБСУСО «Шелаболихинский психоневрологический интернат», - рассказали в ведомстве.

Мужчина признан вменяемым, поэтому ему предстоит отвечать по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.