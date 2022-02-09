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Происшествия9 февраля 2022 12:49

Мужчина задушил подругу в психоневрологическом интернате на Алтае

Дело в отношении него направлено в суд
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Дело направлено в суд

Дело направлено в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить мужчину, который проживая в психоневрологическом интернате, в июле 2021 года задушил свою 40-летнюю знакомую, сообщает краевая прокуратура.

- Прокуратура Шелаболихинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении постояльца КГБСУСО «Шелаболихинский психоневрологический интернат», - рассказали в ведомстве.

Мужчина признан вменяемым, поэтому ему предстоит отвечать по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.