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Общество9 февраля 2022 10:45

В Заринске чиновник получил откат в 1,1 млн рублей при заключении контракта по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Он помогал заключать контракты и содействовал в приемке выполненных работ
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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На имущество чиновника наложен арест

На имущество чиновника наложен арест

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринске чиновник получил откат в сумме 1,1 млн рублей за помощь организациям в заключении контракта, а потом приемке работ по нацпроекту «Жилье и городская среда», пишет краевая прокуратура.

- В 2021 году при непосредственном участии обвиняемого были заключены два муниципальных контракта общей стоимостью свыше 15 млн рублей по благоустройству придомовых территорий, – рассказали в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе краевого следкома, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). На имущество чиновника наложен арест на 7 млн руб. для обеспечения гражданского иска.