В Заринске чиновник получил откат в 1,1 млн рублей при заключении контракта по нацпроекту «Жилье и городская среда»

На имущество чиновника наложен арест Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринске чиновник получил откат в сумме 1,1 млн рублей за помощь организациям в заключении контракта, а потом приемке работ по нацпроекту «Жилье и городская среда», пишет краевая прокуратура.

- В 2021 году при непосредственном участии обвиняемого были заключены два муниципальных контракта общей стоимостью свыше 15 млн рублей по благоустройству придомовых территорий, – рассказали в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе краевого следкома, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). На имущество чиновника наложен арест на 7 млн руб. для обеспечения гражданского иска.