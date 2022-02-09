У барнаульца арестовали крутой внедорожник из-за крупного долга по алиментам

После ареста автомобиля мужчина сразу же погасил весь долг Фото: Анна СЕМИНА

Судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado барнаульца, который задолжал по алиментам 305 тысяч рублей.

- Чтобы убедить должника в необходимости заботиться о несовершеннолетнем ребенке, судебные приставы предприняли комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

Сотрудники ведомства решили узнать есть ли у должника в собственности какое-либо имущество. Выяснилось, что в частности, на него записан крутой внедорожник. Он-то и попал под арест.

Однако мужчина настолько не хотел расставаться со своим имуществом, что поспешил погасить долг. Причем сделал это единовременно и на всю сумму.