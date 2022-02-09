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Общество9 февраля 2022 9:47

У барнаульца арестовали крутой внедорожник из-за крупного долга по алиментам

Ему пришлось срочно искать деньги
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
После ареста автомобиля мужчина сразу же погасил весь долг

После ареста автомобиля мужчина сразу же погасил весь долг

Фото: Анна СЕМИНА

Судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado барнаульца, который задолжал по алиментам 305 тысяч рублей.

- Чтобы убедить должника в необходимости заботиться о несовершеннолетнем ребенке, судебные приставы предприняли комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

Сотрудники ведомства решили узнать есть ли у должника в собственности какое-либо имущество. Выяснилось, что в частности, на него записан крутой внедорожник. Он-то и попал под арест.

Однако мужчина настолько не хотел расставаться со своим имуществом, что поспешил погасить долг. Причем сделал это единовременно и на всю сумму.