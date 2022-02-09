Подорожание молочки прогнозируют в Алтайском крае

Очередное подорожание может произойти после 1 марта Фото: Анна СЕМИНА

С 1 марта экспертиза сырого молока станет обязательной процедурой для любой партии сырья. Эксперты уверены, что это закономерно приведет к удорожанию конечной продукции.

- Многие специалисты уверены, что владельцам частных подворий будет проще отказаться от содержания коров, чем пройти все эти процедуры, да и цены на и без того недешевую молочку вновь поползут вверх, - рассказывают журналисты «Толка».

Зачем это делается – до конца не ясно. Это при том, что и сейчас молоко проверяют на соответствие ГОСТу. Получается, будет две проверки.

- C одной стороны, есть государственные программы, есть закон о личных подсобных хозяйствах, который обязывает и меры господдержки реализовывать, и мы говорим, что село нужно сохранить. При этом все идет к тому, что наступает монополизация. Даже простая калькуляция показывает, что выполнить анализы нереально с точки зрения экономики. На каждую партию молока в 200-300 рублей нужно будет только за анализы заплатить 800, – говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Получается, что, скорее всего, выживут только крупные предприятия, а малые хозяйства просто умрут. Такие высокие затраты просто будут им не по карману. Меж тем, цены на молочную продукцию и так уже выросли. Если они поднимутся еще – может снизиться и спрос. Покупатели признаются, что им уже сейчас приходится отказывать себе в сырах и твороге.

Эксперты считают, что только государство может вмешаться в ситуацию. В частности, повлиять на наценки в торговых сетях.