Больше четырех тысяч случаев COVID-19 за сутки выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки положительный тест получили 4098 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 9 февраля 2022 года в Алтайском крае за последние сутки было выявлено свыше четырех тысяч инфицированных коронавирусом.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 159 187 человек, в т. ч. 18 990 детей, - сообщают в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки положительный тест получили 4098 человек. Выздоровели 1485 (всего - 115 405). Скончались 20 пациентов (9014).

На лечении в больницах остаются 2379 человек и 221 пациент с вирусной пневмонией. 342 человека в тяжелом состоянии, а 145 – подключены к аппаратам ИВЛ.