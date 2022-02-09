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Здоровье9 февраля 2022 8:20

Больше четырех тысяч случаев COVID-19 за сутки выявили в Алтайском крае

Выписку получили почти полторы тысячи человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За минувшие сутки положительный тест получили 4098 человек

За минувшие сутки положительный тест получили 4098 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 9 февраля 2022 года в Алтайском крае за последние сутки было выявлено свыше четырех тысяч инфицированных коронавирусом.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 159 187 человек, в т. ч. 18 990 детей, - сообщают в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки положительный тест получили 4098 человек. Выздоровели 1485 (всего - 115 405). Скончались 20 пациентов (9014).

На лечении в больницах остаются 2379 человек и 221 пациент с вирусной пневмонией. 342 человека в тяжелом состоянии, а 145 – подключены к аппаратам ИВЛ.